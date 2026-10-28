Et si Kylian Mbappé ne remportait jamais le Ballon d’Or ? Le sujet intéresse tous les pays, et cette question est par exemple posée par le journaliste italien de Sky Italia, qui a voté pour le trophée individuel et placé Mbappé à la première place de son classement. Deuxième du Ballon d’Or 2026, Kylian Mbappé n’a jamais été aussi près du trophée individuel qu’il convoite tant, et en paraît paradoxalement plus loin que jamais. Comment pourra-t-il le gagner un jour s’il se fait doubler par Harry Kane, qui n’a pas gagné la Ligue des Champions ni la Coupe du Monde ? Comment pourra-t-il le gagner un jour si le fait d’être le meilleur buteur des compétitions majeures (Coupe du Monde, Ligue des Champions, Liga) ne suffit pas ?

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Depuis sa première apparition dans le classement en 2017 (classé 7e), il n’est jamais sorti du top 10. Mais il n’a atteint que 2 fois le podium (3e en 2023, 2e cette année donc). Il lui manque à chaque fois quelque chose pour franchir le dernier palier. Un trophée collectif majeur, comme en 2023 où sa fabuleuse Coupe du Monde 2022 avec son triplé légendaire en finale s’est heurtée à la victoire finale de Lionel Messi, ou un parcours mémorable en Ligue des Champions, comme en 2020 où il atteint la finale en période de Covid, sans être décisif (et avec un Ballon d’Or finalement annulé).

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Il aurait déjà dû y parvenir

Voilà donc un garçon à qui l’on promettait plusieurs distinctions à l’âge de 17 ans qui se retrouve toujours en quête de son premier Ballon d’Or, quitte à devoir mener des campagnes médiatiques d’envergure pour asseoir sa légitimité. Et cela devient même une source de vannes devant le principal intéressé, à l’image du "roast" subi dans le Djadel Show sur Netflix, où un humoriste chambre Mbappé, en reprenant son célèbre « moi tu ne me parles pas d’âge ». « Et depuis, tu n’as gagné ni le Ballon d’Or ni la Ligue des Champions. On va bientôt commencer à parler d’âge, Kiki ! », lui a ainsi lancé Sparrow.

En Angleterre aussi, on se questionne sur le parcours finalement étonnant de Mbappé. « Mbappé était censé succéder à Messi et Ronaldo. Au lieu de cela, Modric et Rodri l’ont devancé. On s’attendait alors, à tout le moins, à ce qu’il soit le prochain Français à atteindre ce niveau après Zinédine Zidane en 1998. Mais Karim Benzema, puis Ousmane Dembélé, lui ont ravi ce titre », remarque The Athletic. « Rejoindre le Real Madrid, le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des Champions, était censé jouer en sa faveur. Pourtant, le PSG, son ancien club, a remporté le titre pour la première fois depuis son départ, l’a emporté deux fois de suite et semble bien parti pour un triplé. »

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Une approche à changer

Et même le quotidien pro-madrilène Marca semble se réveiller, un peu tard, en relevant qu’être un buteur d’exception ne suffit pas, les titres et l’implication dans le collectif sont indispensables. « Le Ballon d’Or, bien qu’étant une récompense individuelle, reflète de plus en plus l’esprit collectif du football. Si l’on remonte plus loin dans le temps, et en excluant Cristiano Ronaldo et surtout Lionel Messi, à une époque où le trophée était plus ouvert, il a également été décerné à deux joueurs qui ont conquis le cœur des supporters par leur facilité d’intégration au sein de l’équipe : Luka Modric et Karim Benzema », écrit le journal espagnol, qui a pourtant poussé au maximum la candidature de Mbappé.

Toujours pas gagnant même lorsque aucun autre candidat ne présentait le bilan parfait pour l’emporter, il peut se demander ce qu’il doit faire pour y parvenir. Enchaîner les buts, c’est une certitude, mais y associer une grande saison au Real Madrid et avec l’équipe de France, avec une implication plus intense dans l’effort collectif. Et alors, peut-être…