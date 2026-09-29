Italie : Roberto Mancini savoure la belle victoire en Turquie

Après la défaite 2-0 concédée face à la Belgique, l’Italie a parfaitement réagi en s’imposant largement en Turquie (4-1). Un succès qui permet aux Azzurri de relancer leur campagne en Ligue des Nations, même si Roberto Mancini refuse de s’emballer. Toutefois, le sélectionneur italien s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs à l’issue de la rencontre : « je suis satisfait car les garçons ont bien joué sur un terrain difficile, et ce n’était pas facile. Ils ont réalisé de belles choses, et je suis heureux pour eux car ils le méritent. »

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Le technicien italien a également salué les débuts de Michael Kayode, buteur pour sa première sélection : « il a été très bon. C’était sa première sélection et ce n’était pas facile pour lui. Mais il a été bon, quel que soit le but qu’il a marqué. » Pour Mancini, cette victoire constitue surtout une réponse après le revers contre la Belgique, sans pour autant effacer les problèmes à régler : « elle vaut autant que la défaite contre la Belgique. L’important, c’est que les garçons aient compris qu’ils peuvent réaliser de belles choses, mais le chemin est encore long. Il nous faut maintenant récupérer car nous avons un match difficile contre la France la semaine prochaine. »