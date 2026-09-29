Menu Rechercher
Commenter 7
UEFA Nations League

Italie : Roberto Mancini savoure la belle victoire en Turquie

Par Allan Brevi
1 min.
Roberto Mancini @Maxppp
Turquie 1-4 Italie

Après la défaite 2-0 concédée face à la Belgique, l’Italie a parfaitement réagi en s’imposant largement en Turquie (4-1). Un succès qui permet aux Azzurri de relancer leur campagne en Ligue des Nations, même si Roberto Mancini refuse de s’emballer. Toutefois, le sélectionneur italien s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs à l’issue de la rencontre : « je suis satisfait car les garçons ont bien joué sur un terrain difficile, et ce n’était pas facile. Ils ont réalisé de belles choses, et je suis heureux pour eux car ils le méritent. »

La suite après cette publicité

Le technicien italien a également salué les débuts de Michael Kayode, buteur pour sa première sélection : « il a été très bon. C’était sa première sélection et ce n’était pas facile pour lui. Mais il a été bon, quel que soit le but qu’il a marqué. » Pour Mancini, cette victoire constitue surtout une réponse après le revers contre la Belgique, sans pour autant effacer les problèmes à régler : « elle vaut autant que la défaite contre la Belgique. L’important, c’est que les garçons aient compris qu’ils peuvent réaliser de belles choses, mais le chemin est encore long. Il nous faut maintenant récupérer car nous avons un match difficile contre la France la semaine prochaine. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Italie
Roberto Mancini
Michael Kayode

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Italie Flag Italie
Roberto Mancini Roberto Mancini
Michael Kayode Michael Kayode
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier