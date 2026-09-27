Les Corinthians ont fait une offre à Renato Sanches

Libéré par le Paris Saint-Germain cet été après s’être relancé avec succès lors de son prêt au Panathinaïkos (24 apparitions), Renato Sanches est toujours à la recherche d’un point de chute en cette fin de mois de septembre. Si le milieu de terrain de 29 ans espérait initialement poursuivre sa carrière en Europe, les discussions très avancées avec Getafe en Liga n’ont finalement pas abouti. L’international portugais avait pourtant pris le soin de repousser plusieurs offres lucratives venues d’Arabie saoudite et de MLS au cœur de l’été afin de privilégier un projet sportif compétitif sur le Vieux Continent. Toutefois, l’échec de ces négociations en Espagne a totalement redistribué les cartes, permettant à plusieurs clubs brésiliens de revenir en force dans la course à sa signature.

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Face à cette impasse européenne, le vainqueur de l’Euro 2016 a donc décidé d’ouvrir grand la porte au marché sud-américain. Le championnat brésilien affiche en effet des ambitions sportives et financières dévorantes, s’imposant comme un nouvel eldorado extrêmement attractif après avoir réussi à attirer des stars mondiales du calibre de Neymar, Memphis Depay ou encore Philippe Coutinho ces dernières saisons. Un challenge d’autant plus tentant pour le natif de Lisbonne qu’il n’aura, en tant que Lusitanien, absolument aucun mal à s’adapter à la culture locale et à la langue. Séduit par cette perspective, le milieu de terrain discute avec plusieurs écuries, mais ce sont bien les Corinthians qui ont aujourd’hui pris un net ascendant dans ce dossier. Bien décidée à s’offrir une nouvelle tête d’affiche, la mythique formation de São Paulo vient de formuler une deuxième offre concrète au joueur pour le convaincre de traverser l’Atlantique.