Les ennuis financiers de l’Olympique de Marseille lui ont rendu service. Obligé de vendre pour renflouer ses caisses, le club phocéen a accepté de laisser filer Gerónimo Rulli à Manchester City pour 3,5 M€. Résultat : Jeffrey de Lange (28 ans) a enfin pu être promu au rang de gardien numéro 1 de l’OM. Une opportunité en or pour le natif d’Amstelveen, qui a eu un impact sur son avenir. Lié au club olympien jusqu’en juin 2027, de Lange a confié, dans un entretien accordé au média néerlandais VI, qu’il avait été très clair avec les dirigeants marseillais lors du dernier mercato estival.

La suite après cette publicité

« Le club traverse actuellement des difficultés financières. Je ne connais pas tous les détails. C’est une affaire qui concerne la direction. Mais Marseille était confronté à de nombreuses restrictions. Plus aucun nouveau joueur n’était recruté. Nous avions pourtant un effectif important. Chaque année, de nouveaux joueurs arrivaient, mais beaucoup étaient aussi prêtés. Ils revenaient maintenant. Il y avait également la possibilité pour certains joueurs de partir. Rulli en a fait partie. Il est parti à Manchester City. Personnellement, j’ai été clair avec le club. Je trouve Marseille fantastique, mais je voulais absolument jouer. Point final. Cependant, le nouvel entraîneur, Bruno Genesio, m’a dit dès notre première rencontre que j’aurais de nombreuses opportunités. »

La suite après cette publicité

De Lange est serein pour son avenir

Et si Genesio a rapidement tenu à rassurer de Lange sur son temps de jeu (14 titularisations depuis le début de la saison), c’est tout simplement parce que le technicien français appréciait déjà le profil du Batave quand il entraînait le LOSC. « Genesio voulait me faire venir à Lille après ma première année ici, où il travaillait alors. Cela ne s’est pas fait, car Marseille n’était pas ouvert à cette possibilité. » Bien dans ses gants, de Lange profite de son nouveau statut à l’OM. Un statut qui lui permet désormais d’aborder son avenir avec sérénité. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le portier néerlandais estime qu’il n’aura aucun mal à retrouver un club compétitif si l’OM décide de le laisser filer.

La suite après cette publicité

« L’ambiance est plutôt calme à Marseille en ce moment. Autour de moi aussi. Je sais que tout le monde veut entendre parler de mon avenir, de mon contrat ou de l’intérêt que suscitent certains clubs. Mais ce n’est pas la priorité pour l’instant. Je n’y pense pas pour le moment. (…) Je ne m’inquiète pas. Je suis libre de tout contrat s’ils ne veulent pas me prolonger. J’ai une place de titulaire, je suis performant et en pleine forme. Cet été, le FC Twente était encore très intéressé. Être le gardien titulaire de Marseille n’est peut-être pas l’option la plus logique, mais je voulais simplement jouer quelque part. Erik ten Hag (le coach du PSV, ndlr) était très intéressé aussi. Nos échanges se sont très bien passés. » Affaire à suivre.