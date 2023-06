Un jeune crack d’Arsenal au cœur d’une bataille Manchester City-Chelsea

Manchester City a décidé de pourrir la vie d’Arsenal cet été. Alors que les Skyblues se sont immiscés dans le dossier Declan Rice, cible prioritaire des Gunners, les tenants en titre de la Ligue des Champions ont également ciblé l’un des plus grands cracks du centre de formation londonien. En effet, d’après des indiscrétions obtenues par l’Evening Standard, le board cityzen lorgne Ethan Nwaneri. Pour rappel, le joueur offensif de la génération 2007 compte une apparition sous le maillot d’Arsenal, ce qui a fait de lui le plus jeune joueur de l’histoire à fouler une pelouse de Premier League. C’était face à Brentford (3-0) en septembre dernier et le natif de Londres n’avait alors que 15 ans et 181 jours.

La suite après cette publicité

Toujours d’après la publication d’outre-Manche, l’international U17 des Three Lions (17 sélections, 8 buts) est également ardemment courtisé par Chelsea. Alors que son inscription d’écolier avec Arsenal s’achève ce vendredi, les dirigeants du club vont devoir convenir des conditions de bourse avec Nwaneri. Problème, Chelsea et Manchester City ont l’habitude de mettre plus d’argent sur la table, ce qui a notamment permis aux Blues d’attirer Omari Hutchinson, jeune attaquant prometteur qui appartenait au centre de formation des Gunners, l’été dernier. Malgré cette concurrence, ces derniers ne perdent pas espoir quant à une signature de leur jeune phénomène et compteraient même lui promettre une place en équipe première dans les prochains mois afin de le faire rester.

À lire

Chelsea : Ruben Loftus-Cheek tout proche de s’engager avec l’AC Milan