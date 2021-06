Didier Deschamps n'a pas l'intention d'entraîner une équipe féminine

Sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s'apprête à disputer l'Euro 2020 avec ses joueurs. Sauf retournement de situation, le sélectionneur tricolore ira ensuite jusqu'à la Coupe du Monde 2022 puisque son contrat se termine, pour le moment, en décembre de la même année. Mais alors, que fera l'ancien milieu de terrain ensuite ? Interrogé sur la possibilité de prendre en main une formation féminine, DD a clairement répondu.

«Je ne me suis jamais posé la question, mais je ne pense pas. Beaucoup d’hommes entraînent les filles, mais malgré tout, je pense que quelque chose me gênerait parce que ça amène à des restrictions à certains moments et qu’on ne peut pas tout partager avec ses joueuses. Dans le vestiaire notamment. Entraîner une équipe féminine n’est pas un de mes objectifs, cela ne m’empêche pas de m’intéresser au football féminin», a déclaré le coach des Bleus dans un entretien pour Le Figaro.