Un an après, Leicester est déjà de retour en Premier League

Un après sa relégation, Leicester est déjà de retour en Premier League. Le tout ? Sans même jouer. Ce vendredi soir, Leeds, 2e de Championship, s’est en effet incliné 4-0 face à QPR. Une défaite qui ne permet plus aux Peacocks de rêver d’un titre de champion (Leeds a 4 points de retard sur Leicester et n’a plus qu’un match à jouer).

En parallèle, ce résultat fait donc les affaires de Leicester, leader avec 94 points et qui finira la saison, a minima, deuxième du Championnat. Pour cela, il faudrait qu’Ipswich (3e avec 89 points et trois matches restants) finisse la saison en boulets de canon. Quoi qu’il en soit, l’essentiel réside ailleurs pour Leicester : à ce retour en Premier League, qui était l’objectif de la saison.