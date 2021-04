RC Lens - OL : les compositions sont tombées

La 31e journée de Ligue 1 offre un duel de haut de tableau entre le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Artésiens optent pour leur traditionnel 3-5-2 avec Jean-Louis Leca dans les cages derrière Jonathan Gradit, Loïc Badé et Steven Fortès. Les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Massadio Haïdara tandis que Yannick Cahuzac, Cheikh Doucouré et Seko Fofana prennent place dans l'entrejeu. Enfin, Florian Sotoca et Gaël Kakuta sont associés en attaque.

De son côté, l'Olympique Lyonnais s'organise dans un 4-3-3 classique avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Il peut compter sur Léo Dubois, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Maxwel Cornet en défense. Thiago Mendes est positionné en sentinelle auprès de Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes. Enfin, Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi composent le trio offensif.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

RC Lens : Leca - Gradit, Badé, Fortès - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Haïdara - Sotoca, Kakuta

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Guimaraes, Mendes, Paqueta - Kadewere, Depay, Toko Ekambi