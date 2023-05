AS Roma : José Mourinho ne pense pas encore à son avenir

La suite après cette publicité

Annoncé sur le départ et notamment dans le viseur du PSG, José Mourinho n’a forcément pas échappé aux questions sur son avenir lors de sa conférence de presse. Face aux journalistes, le technicien portugais a cependant assuré qu’il était actuellement concentré sur les objectifs du club, à savoir une finale de Ligue Europa contre le Séville FC. «Mon seul objectif est la finale. Un peu la préparation pour le match contre la Fiorentina. Un peu. Mon objectif est la finale, rien de plus. Je ne me préoccupe pas de mon avenir ni de rien du tout».

Relancé sur ce rendez-vous décisif, le 31 mai prochain à Budapest, l’ancien coach de Chelsea ou encore du Real Madrid a également avoué son excitation avant de croiser le fer avec les Andalous. «Tout est secondaire quand tu joues une finale. Il n’y a aucune raison d’être pessimiste, il n’y a aucune raison d’être optimiste. Il n’y a aucune raison pour quoi que ce soit. Ce que nous voulons c’est penser à cette finale. Nous voulons tellement jouer cette finale». Le message est passé !

