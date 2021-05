ASSE : quatre nouveaux contrats pros

L'ASSE prépare décidément l'avenir. Après les prolongations d'Etienne Green, Saïdou Sow et Aïmen Moueffek, les Verts poursuivent sur leur lancée. «Quatre joueurs du centre de formation, Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko, Stevens Leleux, et Ahmed Sidibé, ont signé leur premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Étienne», a précisé le club stéphanois.

Responsable technique du centre de formation, Laurent Huard a précisé : «Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko, Stevens Leleux, et Ahmed Sidibé sont quatre joueurs qu'on espère voir frapper plus souvent à la porte de l'entraînement du groupe professionnel la saison prochaine. Louka (Aymar) a besoin de retrouver ses capacités athlétiques après une longue indisponibilité et doit continuer à s'appuyer sur son intelligence de jeu pour franchir des paliers. Stevens a une bonne technique et un sens de l'anticipation développé mais il faut qu'il devienne plus constant dans les efforts. Abdoulaye (Bakayoko) a l'âme d'un défenseur. Il doit encore gagner en concentration et progresser dans la relance. Ahmed (Sidibé) est en train de passer des caps. Il sera plus performant en continuant à travailler le jeu vers l'avant».