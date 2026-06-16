CdM 2026, Algérie : la fierté de Luca Zidane avant le choc face à l’Argentine

À quelques heures du choc face à l’Argentine, Luca Zidane s’est montré confiant au micro de DZ Foot. Le gardien a assuré avoir totalement tourné la page de sa blessure et abordé cette entrée en lice avec ambition, soulignant la préparation physique et mentale de son équipe ainsi que l’importance de la solidité défensive face à l’une des meilleures sélections du monde.

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« Ma blessure a été difficile pour moi, mais maintenant c’est du passé. Aujourd’hui, je regarde le match de demain avec impatience. On joue au football pour affronter les meilleurs. Demain, on jouera contre l’élite mondiale. Je suis heureux d’être ici, de disputer cette Coupe du monde et de défendre mon pays. Ce sera un très beau match. On est prêts physiquement et mentalement, c’est le plus important. On attend ce match avec impatience. On sait que ne pas encaisser de but est déjà un grand pas dans un match. Nous allons essayer d’être solides défensivement et, avec les qualités offensives que nous possédons, nous pourrons leur faire mal. Le football africain réalise de très bonnes performances depuis plusieurs années et on le voit encore dans ce début de compétition. Nous allons essayer de bien commencer notre tournoi, nous aussi », a-t-il déclaré.