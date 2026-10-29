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League Cup

Arsenal : la lourde sanction de Max Dowman confirmée

Par Kevin Massampu
1 min.
Max Dowman @Maxppp
Fleetwood 1-1 Arsenal

Le carton rouge de Max Dowman a été maintenu. Titulaire lors de l’élimination d’Arsenal par Fleetwood Town (D4) en 1/8 de finale de League Cup (1-1, 5-3 t.a.b.), l’ailier âgé de 16 ans avait été expulsé à la 85e minute de jeu après une altercation avec un joueur adverse. Si Mikel Arteta avait fustigé l’attitude de son jeune joueur, Arsenal avait tout de même fait appel de cette décision.

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Finalement, la procédure entamée par le club londonien n’a rien donné. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club champion d’Angleterre en titre confirme que « les arguments invoquant un licenciement abusif ainsi qu’une sanction excessive à l’encontre de Max Dowman » ont été rejetés par la commission indépendante chargée du dossier. L’international U19 anglais (10 sélections) a écopé de trois matchs de suspension. « Les motivations écrites de la commission de régulation concernant ses décisions seront publiées en temps voulu », ont rajouté les Gunners dans leur communiqué.

Pub. le - MAJ le
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