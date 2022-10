Manchester United réclame une fortune à Cristiano Ronaldo, le défi fou du Real Madrid

La suite après cette publicité

Climat très tendu entre MU et CR7 !

En Angleterre, l'affaire Cristiano Ronaldo continue de faire couler beaucoup d'encre. Hier, le Portugais a été lourdement sanctionné par Manchester United. C'est ce que reprend le Manchester Evening News ce matin en placardant : «Ronaldo est viré.» En effet, CR7 a été écarté du groupe pour le match face à Chelsea et doit s'entraîner seul, après son coup de sang contre Tottenahm et son départ précipité d'Old Trafford. Cela fait le tour de la presse ce matin et on sent bien que la guerre fait rage entre le quintuple Ballon d'or et Erik Tenhag qui est soutenu par son club et surtout par la presse. Le Daily Mirror balance un cinglant «banni» sur sa couverture. Pour le Daily Star, «Ronaldo va payer le prix fort pour la crise de nerfs de Tottenham» avec une amende d'1 M£ soit presque 1,2 M€. Pour The Guardian, «Ronaldo est dans le froid alors que des relations houleuses apparaissent entre CR7 et Ten Hag.»

Le Real ne veut rien laisser passer !

Du côté de l'Espagne, le Real Madrid fait la Une de Marca ce matin. Le quotidien pro-Madrid exhorte les Merengues a réaliser un «défi mondial» car l'équipe de Carlo Ancelotti a une idée derrière la tête. «Madrid veut rester invaincu dans les six matches qui restent avant la pause de la Coupe du Monde. En Ligue des champions, ils ont besoin d'un point pour assurer la première place. En Liga, ils veulent accumuler le plus de points possible face à l'incertitude de ce qui pourrait se passer après le Qatar.» Un sacré objectif qui met en avant la grosse mentalité de la Casa Blanca cette saison. La mission est simple : tout gagner, sans rien perdre.

Le Barça répond encore présent !

Toujours de l'autre côté des Pyrénées, le FC Barcelone devait relever la tête après la claque reçue lors du Clasico contre le Real Madrid. Et comme le placarde Sport en couverture, c'est «ce Barça» que l'on veut voir. Les Blaugranas se sont imposés (3-0) contre Villarreal. «L'équipe blaugrana a réagi par une brillante victoire sur Villarreal au Camp Nou. Les changements apportés par Xavi ont fait effet et Lewandowski était une nouvelle fois décisif avec un doublé», juge le quotidien local. Pour Mundo Deportivo, «oui, c'est possible» avec ce Barça. «Lewandowski a redonné confiance à Xavi et ouvert la voie à une victoire convaincante. Un doublé du Polonais, auteur d'un merveilleux but lors de la victoire 2-0, et un but d'Ansu Fati, de plus en plus décisif.» Selon L'Esportiu, cette victoire va apporter «un peu de calme» à cette équipe barcelonaise. Alors que de son côté, le journal El Pais estime que Lewandowski s'occupe de tout : «les buts de l'attaquant ont couronné une performance très solide, raisonnable et efficace d'une équipe blaugrana qui n'a fait aucune concession à Villarreal.» Xavi sait qu'il peut compter le Polonais.