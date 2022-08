Timo Werner fait déjà son retour au RB Leipzig !

La suite après cette publicité

Annoncé depuis plusieurs semaines, le retour de Timo Werner au RB Leipzig est désormais officiel ! Arrivé à Londres en provenance du RB Leipzig il y a deux saisons, l'attaquant international allemand (53 sélections, 24 buts) n'a jamais convaincu sous le maillot de Chelsea. Pire encore, beaucoup pensent aujourd'hui qu'il s'agit d'un flop total. Auteur de 23 buts et 21 passes décisives en 89 matches toutes compétitions confondues avec les Blues, le natif de Stuttgart a donc finalement décidé de rentrer au bercail.

«Timo est de retour ! Notre meilleur buteur (95 buts) revient en Bundesliga après deux ans passés en Premier League anglaise avec le Chelsea FC et est à nouveau à la recherche de buts pour les Red Bulls. L'attaquant signe un contrat de quatre ans jusqu'en 2026. Timo revient dans la ville des foires commerciales en tant que vainqueur de la Ligue des Champions. À son retour à Leipzig, l'attaquant dribblera à nouveau avec le maillot floqué de son numéro 11 familier», précise, en ce sens, le communiqué du club allemand pour officialiser la nouvelle.

Timo Werner de retour en Bundesliga !

Désireux de retrouver du temps de jeu, en vue de la prochaine Coupe du monde au Qatar, l'attaquant de 26 ans retrouve donc le club allemand qu'il a côtoyé de 2016 à 2020. Intraitable devant le but lors de son passage au RBL - en témoignent ses 95 buts et 40 passes décisives en 159 matches toutes compétitions confondues - Werner a toujours apprécié la formation allemande et aurait même accepté, selon différentes sources, de réduire considérablement ses émoluments pour rejoindre l'écurie entraînée par Domenico Tedesco.

À la tête des négociations, en l’absence d’un directeur sportif, Oliver Mintzlaff (46 ans), le patron du RBL, aura donc trouvé les mots justes pour convaincre Werner de faire son grand retour en Bundesliga. Également convoité par Newcastle, le Real Madrid et la Juventus Turin lors de ce mercato estival, l'Allemand vient ainsi s'ajouter au séduisant secteur offensif de Leipzig. Aux côtés d'Alexander Sørloth, de Christopher Nkunku, d'André Silva ou encore de Yussuf Poulsen, Timo Werner va ainsi tenter de se relancer.