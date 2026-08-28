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Crystal Palace fonce sur Oumar Solet après l’échec Joel Ordóñez

Par Jordan Pardon - Alexandre Chaillol
1 min.
Oumar Solet @Maxppp

Ancienne piste de l’OM, Joel Ordóñez devait rejoindre Crystal Palace cet été. Le transfert du défenseur équatorien a finalement capoté ces dernières heures en raison d’une visite médicale non concluante. Selon nos informations, c’est vers le championnat italien que regardent désormais les dirigeants des Eagles pour se renforcer au poste de défenseur centrale.

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Après avoir longtemps privilégié l’idée d’un prêt avec option d’achat, Crystal Palace devrait désormais formuler une offre à l’Udinese pour Oumar Solet. Titulaire indiscutable et considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, l’ancien international espoir tricolore est valorisé entre 25 et 30 millions d’euros. Il arrive à un an de la fin de son contrat à l’Udinese et sort d’une saison à 35 matchs, pour 3 buts et 1 passe décisive.

Pub. le - MAJ le
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