Autohero nouveau partenaire du Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mardi matin un nouveau partenariat avec la plateforme en ligne de vente de voitures d'occasion Autohero. Il est le deuxième club à s'engager avec le site de la firme allemande AUTO1 après le Hertha Berlin. Cet accord de trois ans devrait rapporter entre 3 et 5 millions d'euros annuels selon L'Équipe.

«Nous sommes ravis d’accueillir Autohero dans la famille Paris Saint-Germain. Ensemble, nous partageons une même exigence d’excellence et de service, et l’ambition d’offrir aux supporters des expériences innovantes et ludiques», a affirmé Marc Armstrong, Chief Sponsorships Officer du Paris Saint-Germain à l'annonce du partenariat.