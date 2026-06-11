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Midtjylland pousse pour un espoir du PSG

Par Santi Aouna
1 min.
Pierre Mounguengue (PSG) @Maxppp

Alors que la Coupe du Monde va animer le prochain mois, le mercato continue lui aussi d’enflammer la planète football. Dans cette optique, les jeunes promesses du PSG, champion d’Europe en titre, ne manquent pas d’attirer les convoitises. Selon nos dernières informations, le club danois de Midtjylland espère ainsi attirer Pierre Mounguengue dans ses filets et pousse pour ce deal.

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Brillant en Youth League cette saison (9 matchs, 5 buts, 6 passes décisives), le jeune attaquant a aussi participé à la superbe année réalisée par la génération 2008 parisienne sur la scène nationale : un premier titre depuis 1991 en Coupe Gambardella, et une première place en U19 Nationaux (les Parisiens joueront une finale de championnat de France contre Clermont le 13 juin). Malgré des rumeurs persistantes de la presse allemande l’emmenant au Bayern Munich, contacté par nos soins, l’entourage dément formellement tout contact avec le club bavarois.

Pub. le - MAJ le
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