Dortmund : le prix de la clause de Nico Schlotterbeck dévoilé

Après un long feuilleton concernant son avenir, Nico Schlotterbeck a finalement prolongé au Borussia Dortmund jusqu’en 2031, la semaine passée. Une extension de contrat qui fait de l’international allemand (25 sélections), l’un des joueurs les mieux payés du club de la Ruhr. Pour autant, son avenir pourrait tout de même s’écrire loin de Dortmund après cet été.

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Selon Sky Germany, le joueur de 26 ans possède une clause libératoire estimée entre 50 et 60 millions d’euros. Longtemps évoqué comme potentielle destination en cas de départ du BVB, le Real Madrid fait notamment partie des équipes susceptibles de lever cette clause, après la Coupe du Monde 2026, rapporte toujours le média allemand.