Loïs Openda brille déjà de mille feux avec le RB Leipzig !

Christoph Baumgartner, Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald, El Chadaille Bitshiabu, Leopold Zingerle, Xavi Simons, Fábio Carvalho ou encore Loïs Openda. Le mercato estival du RB Leipzig a fière allure. Troisièmes de Bundesliga lors du précédent exercice et qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, les pensionnaires de la Red Bull Arena, qui ont par ailleurs perdu de nombreux cadres tels que Josko Gvardiol, transféré à Manchester City, Dominik Szoboszlai, désormais sous les couleurs de Liverpool, mais aussi Christopher Nkunku, parti à Chelsea, comptent pourtant bien se mêler à la lutte finale pour le titre de champion d’Allemagne au cours de cette saison 2023-2024.

Pour ce faire, la bande à Marco Rose - opposée au Bayern Munich samedi prochain en Super Coupe d’Allemagne - pourrait bien s’appuyer sur sa nouvelle arme offensive. Son nom ? Loïs Openda. Arrivé au cours de l’été en provenance du RC Lens, celui qui avait inscrit 21 buts en 38 journées de Ligue 1, devenant le meilleur buteur des Sang et Or sur un exercice, n’a pas mis longtemps à exporter son talent outre-Rhin. Brillant lors de la préparation estivale des siens, le natif de Liège prouve d’ores et déjà sa capacité à porter l’attaque du RBL au cours des prochaines semaines.

Openda a déjà claqué à 7 reprises !

Décisif face à l’Udinese pour sa première sortie avec le RBL, l’international belge (9 sélections, 2 buts) a récidivé quelques jours plus tard contre la modeste équipe de VSG Altglienicke (D4 allemande). Une performance majuscule où l’ancien avant-centre du FC Bruges a mis tout le monde d’accord. Résultat, un quadruplé et deux passes décisives. Certes, ces statistiques sont à mettre en relief avec l’adversité proposée mais elles confirment que le Diable rouge n’a rien perdu de son sang-froid. D’autant plus que ce dernier a, une nouvelle fois, frappé ce samedi.

À l’occasion d’un match amical face à Las Palmas, Openda y est, en effet, allé de son doublé pour permettre aux siens de s’imposer facilement 3-0. À deux semaines de la reprise du championnat et d’un déplacement déjà périlleux sur la pelouse du Bayer Leverkusen, le Belge totalise donc 7 buts en 4 apparitions seulement… Des débuts rêvés. Pour le plus grand bonheur de Marco Rose et sa direction. Oui, le remplaçant de Christopher Nkunku semble déjà tout trouvé.