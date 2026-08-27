PSG : la réponse sèche de Luis Enrique sur Bradley Barcola

Le transfert de Bradley Barcola à Liverpool se précise. Ce matin, la presse britannique a révélé qu’un accord de principe avait été trouvé entre les Reds et le Paris Saint-Germain. Trois ans après avoir rejoint les Rouge et Bleu, l’ailier de 23 ans devrait s’engager en échange de 140 M€ (bonus inclus).

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Présent face aux médias cet après-midi, Luis Enrique a été logiquement interrogé sur cette affaire. Mais l’Espagnol a fait très court. «Barcola est encore joueur du PSG», a déclaré le coach parisien en conférence de presse, à la veille du choc face au LOSC. Et pas un mot de plus !