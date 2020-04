Stade Rennais : Nicolas Holveck ne veut pas entendre parler de Ligue des champions !

Malgré les circonstances inédites, la LFP a offert un joli cadeau au Stade Rennais ce jeudi. L'instance qui a officialisé la fin des saisons de Ligue 1 et Ligue 2 a également établi des classements définitifs via un système de quotients. Troisième avant l'interruption du championnat, le club breton termine officiellement cet exercice sur le podium après application des quotients. Une première dans l'histoire du dernier vainqueur de la Coupe de France. Un strapontin qui permet aux pensionnaires du Roazhon Park d'entrevoir une qualification pour les phases de poules de la prochaine Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Fraîchement intronisé président exécutif du SRFC à la place d'Olivier Létang, Nicolas Holveck a fait preuve d'une retenue pour le moins déconcertante face à cette excellente nouvelle. Dans une interview accordée à Ouest-France, le principal protagoniste refuse ainsi de céder au triomphalisme et préfère rester mesuré sur une potentielle qualification des siens en Ligue des champions.

Nicolas Holveck veut que le Stade Rennais garde les pieds sur terre

« Non. Le Stade Rennais n'est pas en Ligue des champions. C'est un constat. En plus, c’est une saison très compliquée car il faudra attendre la finale de la Ligue Europa, fin août, pour savoir où on sera exactement. Habituellement, vous êtes fixés fin mai pour un début de compétition au mois d’août si vous êtes en Q3 et en playoffs, ou au mois de septembre. Là, on ne sera fixé que fin août, seulement, » estime ainsi le nouvel homme fort du club breton. En clair, le Stade Rennais ne peut se permettre de fanfaronner ou même d'extrapoler sur une manne financière supplémentaire pour la saison prochaine.

« La hausse des revenus, c'est si on passe les Q3, les playoffs. On est loin de ces montants-là. Pour l'instant, on est en Q3. Si vous perdez, en Europa League ce sera comme l’année dernière, donc pas plus de revenus que la saison dernière. On est sur la route, on est sur le chemin. C’est la première fois que le Stade Rennais est sur le chemin de la Ligue des Champions. Maintenant, à nous, avec Julien (Stéphan), de conduire le Stade Rennais sur ce chemin, pour aller jusqu’au bout, jusqu’à la phase de groupes, » révèle Holveck. Qu'on se le dise, le président exécutif du Stade Rennais sait pertinemment tout le chemin qui reste à parcourir pour son club avant d'entendre résonner l'hymne de la plus prestigieuse compétition européenne au Roazhon Park.

Arrêter de rêver et travailler

Nicolas Holveck qui a déjà connu la Ligue des champions avec l'AS Monaco, espère donc vivre à nouveau pareil bonheur dans les prochains mois avec son nouveau club. « C’est une compétition unique. J’espère apporter mon expérience de ce chemin-là. C’est aussi pour cela que je suis venu. Il ne faut pas en rêver, de la Champion’s League. Il faut travailler pour y aller. On peut rêver aujourd’hui, d’accord. Mais demain, il faudra arrêter de rêver et travailler pour y aller. La Champion’s League, ce sont les phases de groupes, pas les Q3 ou les playoffs. » Les joueurs bretons savent ce qui leur reste à faire pour répondre aux exigences présidentielles...