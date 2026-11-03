Décès de Jesús de Miguel : un homonyme de Jesus Owono victime de harcèlement par erreur

Depuis ce matin, l’Espagne et le monde du football sont sous le choc et en deuil. Suite à un choc violent avec le gardien du FC Andorra, Jesus Owono, survenu hier lors du match Tenerife-FC Andorre, l’attaquant de Tenerife, Jesús de Miguel, est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital. Une tragédie qui a déclenché une vague de réactions du monde entier. Et malheureusement, un homme s’est retrouvé mêlé à cette triste histoire sans le vouloir. Arrière droit âgé de 30 ans au FC Can Vidalet (division inférieure espagnole), Michel Owono subit une vague d’insultes et de racisme sur ses réseaux sociaux. Vous l’aurez compris, certains individus l’ont confondu avec son homonyme, Jesus Owono. Face à cette situation, le joueur de Guinée Équatoriale a publié un communiqué pour demander à ce que ces agissements cessent.

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« Tout d’abord, je tiens à exprimer mes sincères condoléances suite au décès du joueur du CD Tenerife, Jesús de Miguel, à la suite d’un tacle violent subi lors du match contre le FC Andorre. Mes condoléances vont à sa famille, à ses proches et à tout l’entourage du joueur. En ces moments si difficiles, tout mon soutien et toute mon affection vont vers eux. Repose en paix, Jesús. Par ailleurs, je tiens à préciser que JE NE SUIS PAS JESÚS OWONO et que je n’ai aucun lien avec ce qui s’est passé. On me confond à cause de mon nom de famille, ce qui m’a valu de recevoir de nombreux messages haineux, racistes, injurieux et menaçants qui me blessent profondément et que je condamne sans réserve. Nous vivons dans une société de plus en plus malade, où le racisme, la haine et l’intolérance semblent gagner du terrain. Nous ne pouvons pas tolérer que l’on juge, insulte ou menace quelqu’un en raison de la couleur de sa peau ou de son origine. Le respect, l’empathie et l’humanité devraient primer sur tout le reste. Le football doit unir, pas diviser. Et la haine, le harcèlement et la discrimination n’ont pas leur place nulle part, ni dans le sport ni dans la vie. Merci à toutes les personnes qui m’ont témoigné leur soutien, qui se sont inquiétées pour moi et qui ont pris ma défense en ces moments si difficiles. Vraiment, je vous en remercie du fond du cœur. »