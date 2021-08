Ligue 2 : Guingamp stoppe l'invincibilité d'Auxerre

La cinquième journée de Ligue 2 se clôturait ce lundi soir sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps où Auxerre, invaincu depuis le début de la saison (2 victoires, 2 nuls), recevait Guingamp qui n'avait pas encore goûté à la victoire depuis la reprise du championnat. Pour cette rencontre, Jean-Marc Furlan alignait un 4-3-3 et n'effectuait qu'un seul petit changement dans son onze de départ. Le milieu de terrain malien Birama Touré (30 ans), absent, était remplacé par le défenseur français Alexandre Coeff (29 ans). Gaëtan Charbonnier, lui, débutait à la pointe de l'attaque. En face, les Guingampais de Stéphane Dumont s'avançaient en 4-2-3-1 avec cinq changements par rapport à la défaite contre Amiens lors de la précédente journée.

Dans une rencontre ouverte, les Auxerrois démarraient tambour battant avec une double occasion de Charbonnier (12e) puis Sakhi (13e). Deux très grosses opportunités que les coéquipiers de Mathias Autret allaient finalement regretter juste avant la fin de la première période. Sur coup-franc placé aux abords de la surface, Youssouf Mchangama armait une belle frappe flottante qui se logeait dans le but de l'AJA et laissait Donovan Léon sans réaction (0-1, 45+1e). Au retour des vestiaires, les Guingampais doublaient la mise par l'intermédiaire de Matthias Phaëto, bien servi par Mchangama, décidemment inspiré ce soir (0-2, 49e). Malgré la réduction du score peu après l'heure de jeu de Gaëtan Perrin (1-2, 64e) qui venait de faire son apparition sur la pelouse, Guingamp résistait et décrochait son premier succès cette saison (2-1). De son côté, Auxerre (6ème) rate l'occasion de remonter à la deuxième place et concède sa première défaite en L2 depuis le 20 avril dernier, sur la pelouse de Pau (3-0).

