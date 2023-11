OL : les Bad Gones envoient un message fort aux joueurs

L’OL traverse une période trouble et ses supporters en sont conscients : il sera compliqué de s’enfoncer plus que ce qu’il en est actuellement. Derniers de Ligue 1 avec aucune victoire au compteur, les joueurs de Fabio Grosso vont vite devoir relever la tête pour éviter la catastrophe. Pour cela, ils pourront compter sur un appui de taille : celui du douzième homme. En vue du déplacement à Rennes ce dimanche, les Bad Gones ont en effet adressé un message poignant à leurs joueurs par le biais d’un communiqué. Malgré le contexte difficile, ils répondront à l’appel pour les soutenir.

«Nourrissons nous du climat qui nous entoure, de ces journalistes vautours, de ces pseudos consultants aigris ignorant tout de l’OL, de cette direction absente…pour ne faire qu’UN ! Disons nous que cela est possible, mais seulement avec VOUS ! A VOUS de déborder d’envie, de rage, de haine de la défaite et de volonté de vous en sortir. A VOUS, d’entrainer le peuple Lyonnais à vos côtés dans cette quête ! A VOUS, d’être irréprochables dans votre attitude et dans votre engagement ! Maintenant et cela dès Rennes, vous avez le pouvoir de créer quelque chose de fort ! Plus nombreux sont les ennemis, plus belle est la victoire ! ALLEZ L’OL»