OM : les critiques fusent sur Igor Tudor

La suite après cette publicité

Jusqu'au 8 octobre dernier, l'OM était invaincu en Ligue 1 et tenait le rythme du Paris Saint-Germain. Et puis tout a déraillé. Une défaite à domicile contre l'AC Ajaccio puis celle subie au Parc des Princes lors du Classique. Le tout compensé par deux victoires contre le Sporting en Ligue des Champions qui relançait l'espoir d'une qualification. Sauf que depuis, l'OM s'est également incliné contre Lens, encore à domicile, puis a rechuté en C1 mercredi soir contre l'Eintracht Francfort. 4 défaites en 5 matches et voilà l'OM passé à la 5e place de Ligue 1 en étant condamné à un exploit contre Tottenham en Ligue des Champions.

Rien de dramatique mais le net coup de frein sur les résultats s'accompagne de critiques grandissantes sur le management et les choix d'Igor Tudor. Qui ne s'explique que rarement sur le sujet en conférence de presse. « Tudor, ça grimace...», titre par exemple La Provence aujourd'hui, pour évoquer les dernières semaines. L'OM a bâti un large effectif durant le mercato, mais beaucoup de joueurs sont laissés sur le bord de la route malgré un enchaînement costaud de rencontres. On pense bien sûr à Gerson, dont le père a réclamé un départ, et Dimitri Payet, mais on peut inclure Isaak Touré, Issa Kaboré, Pape Gueye, Bamba Dieng voire Cengiz Ünder.

Un calendrier relevé

La confiance aveugle d'Igor Tudor en son double pivot Valentin Rongier-Jordan Veretout est l'un des sujets favoris des supporters les soirs de match, eux qui se lamentent de ne pas voir Guendouzi prendre la place de l'un des deux. Malgré un système tactique jugé ambitieux, Tudor propose des compositions finalement assez défensives, avec 2 joueurs de champ au profil offensif (Alexis Sanchez et Amine Harit). La débauche d'énergie réclamée par son pressing épuise les titulaires incontournables et notamment les pistons. Nuno Tavares et Jonathan Clauss tirent la langue depuis plusieurs semaines.

Face à ces constats, Igor Tudor reste finalement assez hermétique. S'il dit avoir confiance en tous ses joueurs, certains semblent déjà déconnectés. « Certains, comme Gerson, ont complètement lâchés », écrit même L'Equipe dans son édition du jour. Les 4 derniers matches avant la trêve dessineront le véritable bilan de la première partie de saison de l'OM et de Tudor. Le calendrier est d'ailleurs sacrément relevé, car outre le déplacement à Strasbourg et la "finale" attendue contre Tottenham, c'est la réception de l'OL et un voyage à Monaco qui attendent les Olympiens.