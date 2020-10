Jackson Martinez revient sur son flop à l'Atlético de Madrid

Sans club depuis août dernier et la fin de son contrat avec Portimonense, l'attaquant colombien Jackson Martinez a vu sa carrière sombrer depuis cinq ans. Débarqué du FC Porto à l'Atlético de Madrid lors de l'été 2015 contre 37,1 millions d'euros, le natif de Quibdó semblait être le joueur qu'il manquait dans l'effectif de Diego Simeone. Auteur de 3 buts et de 2 passes décisives avec les Colchoneros en 22 rencontres, il avait ensuite été transféré en Chine contre 42 millions d'euros à l'hiver 2016. Un départ immédiat qui a vite mis fin à son aventure à Madrid.

Interrogé par le média Vamos, il explique qu'il aurait bien aimé rester plus longtemps avec les Matelassiers : «j'aurais aimé rester, mais il y a des choses que vous ne contrôlez pas dans les clubs. Tant que je ne vois pas les personnes impliquées donner une explication, je ne vois pas nécessaire d'en parler.» Il garde néanmoins de bons souvenirs de Diego Simeone : «avec Simeone, je n'ai eu aucun problème. Je lui ai dit de me donner des allumettes et que j'allais les allumer. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme je l'aurais souhaité.» Âgé de 34 ans, Jackson Martinez se rapproche doucement de la fin de sa carrière.