BL : le Bayer Leverkusen accroche Stuttgart sur le fil et reste invaincu pour un 46e match d’affilée !

Suite de la 31e journée de Bundesliga et à domicile, le champion, le Bayer Leverkusen voulait poursuivre son invincibilité. Les hommes de Xabi Alonso avaient un gros morceau face à eux puisque Stuttgart était troisième et pouvait quasiment valider sa qualification en Ligue des Champions en cas de victoire. Si les 45 minutes étaient rythmées malgré un score de 0-0, tout s’emballait au retour des vestiaires. Suite à une frappe repoussée par Lukas Hradecky, Chris Fuhrich suivait bien et ouvrait le compteur (1-0, 47e).

Surpris, le Bayer Leverkusen allait de nouveau se faire avoir puisqu’Enzo Millot lançait idéalement Deniz Undav qui ne se faisait pas prier pour doubler la mise (2-0, 57e). Dans le dur, le Bayer Leverkusen n’allait pas baisser les bras et Amine Adli allait réduire l’écart rapidement (62e). Le Werkself poussait et allait même égaliser, mais le but d’Odilon Kossounou était refusé pour hors-jeu (79e). Le Bayer Leverkusen poussait jusqu’aux dernières secondes et finalement au bout du bout du temps additionnel, Robert Andrich allait arracher l’égalisation (2-2, 90e +7). C’est désormais un 46e match de suite sans défaite pour les joueurs de Xabi Alonso avec ce match nul 2-2. Pour Stuttgart, ce point reste important puisque les Souabes ne sont qu’à une victoire de la qualification en Ligue des Champions.