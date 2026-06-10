Tottenham obtient la signature de Marcos Senesi

Un joli coup réalisé par Tottenham. Le club de Londres a réussi à arracher la signature de Marcos Senesi (29 ans). Le défenseur argentin débarque libre puisqu’il arrivait en fin de contrat du côté de Bournemouth. La durée de ce bail n’a pas été précisée par les Spurs.

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We are delighted to announce the signing of Marcos Senesi ✍️



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Certes, Senesi a manqué la sélection pour la Coupe du Monde mais il a l’avantage de bien connaître la Premier League après ses 4 saisons chez les Cherries. Le défenseur central pourrait d’ailleurs prendre la place d’un compatriote, Cristian Romero, à qui on prête des envies d’ailleurs.