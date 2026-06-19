Coupe du Monde
CdM 2026 : un arbitre inédit désigné pour France-Irak
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@Maxppp
La FIFA a désigné Drew Fischer pour arbitrer la rencontre entre l’équipe de France et l’Irak, programmée lundi à 23 heures, dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026. À 45 ans, le Canadien s’apprête à diriger le premier match d’un Mondial de sa carrière et ce sera pour les vice-champions du monde en titre.
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Figure reconnue de la Major League Soccer, où il officie depuis 2012 avec plus de 220 rencontres arbitrées, Drew Fischer a été élu meilleur arbitre du championnat nord-américain en 2024 puis en 2025. Il possède également une solide expérience internationale, notamment acquise lors des qualifications de la zone CONCACAF pour cette Coupe du Monde.
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