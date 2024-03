Real Sociedad - PSG : les mots forts de Luis Enrique sur la performance de Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain a fait le boulot. Porté par le doublé de Kylian Mbappé, le club de la capitale a validé, mardi soir, sa qualification pour les quarts de finale sur la pelouse de la Real Sociedad. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique n’a d’ailleurs pas caché sa joie et a surtout tenu à souligner la performance du champion du monde 2018. «Mbappé n’a pas besoin d’être géré, il se gère lui-même. Aujourd’hui, il avait un positionnement plus fixe qu’habituellement. D’habitude, il a plus de libertés. Aujourd’hui, il était plus sur le côté gauche. Mais face au but, il est létal».

Quelques instants plus tôt, au micro de RMC Sport, l’ancien sélectionneur de la Roja s’était, là-aussi, montré dithyrambique vis à vis de son protégé. «Kylian a toujours le même investissement, nous n’avons aucun problème, nous essayons de faire le meilleur pour l’équipe. Aujourd’hui il a été exceptionnel, il a joué pour ses équipiers. C’est un bon moment pour nous tous». De quoi définitivement apaiser la relation entre les deux hommes ? La suite au prochain épisode…