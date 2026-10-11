Yan Diomandé profite des déboires de Vinicius Jr, la presse allemande cartonne Neuer après sa boulette historique

Les difficultés de Vinicius Jr ouvrent la voie à Yan Diomandé

Après avoir été exclu face à Villareal pour un vilain tirage de cheveux, Vinicius risque de louper le match contre Séville, le déplacement au Camp Nou et éventuellement un autre match. Après la rencontre, Vinicius s’est rendu compte de son geste et il s’est excusé auprès des supporters et de ses coéquipiers sur son compte Instagram. Quoi qu’il en soit, cette suspension fera les affaires d’un certain Yan Diomandé. Buteur pour la première fois avec le Real Madrid hier soir, Diomandé sera le grand gagnant de l’absence de Vini. AS parle de lui comme l’homme providentiel, et il peut le confirmer dans les matchs à venir. Yan Diomandé a de grandes chances de démarrer cette semaine en Ligue des Champions contre l’AS Roma, avant de confirmer en Liga le week-end prochain. De mieux en mieux avec le Real Madrid, Diomandé est loin d’avoir justifié son prix, mais son talent et sa capacité à éliminer font de lui un joueur crucial pour l’équipe de José Mourinho.

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La presse allemande ne fait aucun cadeau à Manuel Neuer

8,4 secondes, Manuel Neuer a encaissé le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. La faute à un coup d’envoi catastrophique puisque le gardien allemand a raté son contrôle et son crochet, résultat, il a plombé le Bayern très rapidement. Son calvaire ne s’est pas arrêté là, il aurait sûrement dû mieux faire sur le second but d’Augsbourg. Malheureux dans ce match, Manuel Neuer a vu ses coéquipiers se voir refuser 4 buts ! Score final 2-2, rien de dramatique pour le Bayern Munich, mais la presse allemande est inquiète et remet largement en question le statut d’intouchable de Manuel Neuer, vétéran légendaire, mais de plus en plus fragile. À 40 ans, l’ancien meilleur gardien du monde ne semble plus aussi impérial aux yeux du média allemand. Bild s’interroge sur sa capacité à maintenir son niveau et sur le nombre de mauvais matchs qu’il peut encore enchaîner avant un véritable déclin. L’article reprend une formule attribuée à l’entraîneur de boxe américain Teddy Atlas : « un vieux boxeur n’est qu’à un combat de devenir un clown ». Bild se demande si cette idée peut aussi s’appliquer à Neuer après sa prestation à Augsbourg.

Gabriel Jesus répond présent au bon moment

Il y a un joueur qui a encore marqué des points hier soir avec Barcelone lors de la victoire 3-0 face à Getafe, c’est Gabriel Jesus. « Un 9 mobile qui apporte des solutions et des buts », écrit Sport. Arrivé sur la pointe des pieds en toute fin de mercato, Gabriel Jesus sait très bien qu’il ne vient pas pour être titulaire, du moins sur le papier, mais il est plus qu’une solution de repli. Décisif à chaque fois qu’il a du temps de jeu, l’ancien joueur d’Arsenal s’est incorporé de la meilleure des manières dans l’effectif d’Hansi Flick. Un bonheur pour le technicien allemand qui va devoir gérer les temps de jeu, à commencer par Raphinha qui a contracté un pépin physique en sélection. Autrement dit, la forme de Gabriel Jesus est une excellente nouvelle pour le Barça qui aura besoin de tout le monde cette saison.