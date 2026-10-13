Une nouvelle destination se dessine pour Paul Pogba !

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec l’AS Monaco cet été, Paul Pogba cherche toujours une porte de sortie pour relancer sa carrière. À 33 ans, le milieu de terrain français n’a pas encore décidé de son avenir, après une saison particulièrement compliquée sur le Rocher, où il n’a disputé que six rencontres et a préféré mettre un terme à son contrat de deux saisons. Alors qu’un retour au premier plan en Europe semble incertain, une destination se dessine progressivement.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Daily Mail, la Major League Soccer (MLS) apparaît comme la piste la plus probable pour l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus. Le quotidien britannique indique que Pogba a été proposé à plusieurs franchises américaines dès le mois d’août, signe que son entourage explore activement les possibilités de relancer sa carrière outre-Atlantique, tandis qu’un départ en Arabie saoudite ne paraît pas être la piste la plus probable pour le milieu de terrain de 33 ans.

La MLS drague Paul Pogba

Plusieurs clubs ont déjà été associés au champion du monde 2018. Pogba aurait notamment discuté par le passé avec DC United, tandis que l’Inter Miami de David Beckham, où évolue Lionel Messi, a également été cité parmi les destinations possibles. Un départ au New York City FC a aussi été évoqué. Pour autant, selon le Daily Mail, aucune discussion concrète n’a encore été engagée avec un éventuel nouveau club.

La suite après cette publicité

Après son retour à la compétition avec Monaco, consécutif à la réduction de sa suspension pour dopage, le Français se retrouve donc à nouveau à un tournant de sa carrière et peut s’engager là où il le souhaite. Un départ en MLS pourrait lui offrir l’occasion de retrouver du temps de jeu et de se relancer dans un nouvel environnement. Mais tant qu’aucun contact concret ne se matérialise, l’avenir de Paul Pogba reste incertain.