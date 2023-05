PSG : Christophe Galtier se réjouit de la prolongation de Marquinhos

La suite après cette publicité

Aussitôt la prolongation de contrat de Marquinhos annoncée, Christophe Galtier a réagi à cette nouvelle. Présent en point presse ce vendredi, à deux jours du déplacement de son équipe dans l’Yonne pour y affronter l’AJ Auxerre (20h45), lors de la 36e journée de Ligue 1, le technicien français s’est félicité de voir son capitaine rempiler.

«Le PSG vous annonce que Marquinhos vient de prolonger jusqu’en 2028. C’est un signal fort envoyé par le club : savoir conserver ses meilleurs joueurs, a souri l’entraîneur parisien. Marqui est très attaché au club, c’est un enfant du club, pour moi, pour le club et pour les supporters c’est une très bonne nouvelle. C’est un exemple, il est arrivé au PSG à 19 ans, il termine sa dixième saison, c’est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, un international brésilien, c’est une vraie bonne nouvelle, ça montre la volonté du PSG de rester compétitif dans les saisons à venir, c’est aussi pour Marqui une preuve de ce qu’il apporte dans le vestiaire et sur le terrain, son calme et son implication.»

