Real Madrid : Luka Modric évoque son avenir

Vainqueur de dernière la Ligue des Champions, le Real Madrid retrouve Liverpool, qu’il avait déjà vaincu en finale de la dernière édition. À Anfield Road, les Merengues tenteront de remporter une première manche pour une place en quarts de finale de la C1. Et pour cela, Carlo Ancelotti compte bien sur Luka Modric, alors qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison au Real Madrid. Le Croate, présent en conférence de presse, en a profité pour évoquer son avenir.

«Quoi qu’il arrive concernant mon avenir, ma relation avec le Real Madrid ne changera jamais. C’est le club de ma vie. Je veux que le club renouvelle mon contrat parce que je le mérite et non à cause de mon histoire avec le club, a-t-il assuré, avant d’évoquer son futur en sélection nationale. Le Real Madrid ne m’a jamais demandé de le quitter. Le club ne fait pas ça. Mon plan avec la Croatie est de jouer la Ligue des Nations. Ensuite, je n’ai rien décidé. Je dois y réfléchir très sérieusement».

