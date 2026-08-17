PSG : le message d’adieu de Mika Godts à l’Ajax Amsterdam

Arrivé samedi soir au Paris Saint-Germain contre 55 millions d’euros, Mika Godts n’a pour autant pas oublié son club formateur, l’Ajax Amsterdam. Dans une publiation sur ses réseaux sociaux, l’ailier international belge (2 sélections) a remercié une dernière fois les supporters de l’écurie ajacide pour leur soutien, avant l’entame de cette nouvelle aventure parisienne. « Il y a 5 ans, un rêve a commencé à l’Ajax. Un rêve qui s’est transformé en bien plus encore. D’un jeune garçon qui a rejoint le club de ses rêves à un homme qui, aujourd’hui, revient avec fierté sur tout ce que cette période lui a apporté. Les gens, les moments, les leçons et tout le soutien reçu tout au long du parcours. »

La suite après cette publicité

« À tous ceux qui ont fait partie de ce parcours, depuis le début, tout au long du chemin et jusqu’à la fin : merci à vous. Vous occuperez pour toujours une place particulière dans mon cœur. Cela ne ressemble pas à un adieu, mais plutôt à un "à bientôt". Ajacien un jour, Ajacien toujours », a indiqué le nouveau joueur du PSG sur ses réseaux sociaux.