Carabao Cup : Pep Guardiola et Manchester City prennent cher

Manchester City est tombé de haut. Favoris hier soir au coup d’envoi avant d’affronter Southampton en Carabao Cup, les Skyblues ont chuté. Ils se sont inclinés 2 à 0 face aux Saints, qui sont actuellement derniers de Premier League, et ont été éliminés de la compétition. Un terrible coup de massue pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium qui ont de grandes ambitions cette saison 2022-23 en championnat comme dans les différentes coupes. Après cet échec, Pep Guardiola n’a pas mâché ses mots face aux journalistes.

«La meilleure équipe a gagné. Ils étaient meilleurs. Nous n’avons pas bien joué. Nous avons eu un mauvais départ et nous n’avons pas bien performé. Aujourd’hui nous n’étions pas proches de ce que nous sommes. Nous n’étions pas préparés à jouer dans cette compétition pour arriver en demi-finale. Nous n’étions pas prêts. Vous devez être prêts pour chaque match lorsque vous jouez pour Manchester City et aujourd’hui nous ne l’étions pas. Si nous jouons de cette façon (dans le derby de Manchester samedi), nous n’avons aucune chance. J’ai l’impression qu’aujourd’hui le onze n’avait pas d’importance. Nous n’étions pas là.»

Guardiola et City repris de volée

Un avis que partage la presse britannique. Le Daily Mail parle d’«une sortie choc pour les champions de Premier League qui ont été pauvres tout au long du match.» Consultant pour Skysports, Jamie Redknapp a parlé d’une prestation diabolique avant d’ajouter : «je ne peux pas penser 45 minutes pire que celles-ci sous les ordres de Pep Guardiola.» Sur les ondes de la BBC Radio 5 Live, Chris Sutton n’a pas été tendre également puisqu’il a affirmé que les Mancuniens avaient fait preuve de complaisance lors de cette rencontre de Carabao Cup.

«Southampton a semblé être plus agressif avec plus de but dans son jeu. C’est presque comme si Manchester City était arrivé ici ce soir après les avoir battus à Etihad Stadium et pensait que cela allait passer.» Outre les médias, les supporters s’en sont pris à Pep Guardiola. Ils n’ont pas compris le onze aligné hier soir et pourquoi avoir laissé sur le banc Erling Haaland , Kevin De Bruyne, Rodri et Riyad Mahrez explique le Manchester Evening News qui cite des messages de fans. Après avoir trébuché en coupe, Man City va devoir répondre samedi lors du derby face à Man United.