FC Barcelone : ça sent le roussi pour Robert Lewandowski

Le FC Barcelone vit une saison plutôt moyenne. Sans être pour autant catastrophiques, les hommes de Xavi déçoivent. Peut-être même plus dans le contenu des rencontres et au niveau des sensations laissées sur le terrain que sur le plan des résultats d’ailleurs, en attente de ce match retour face à Naples. Forcément, l’entraîneur, qui quittera ses fonctions en fin de saison récolte bon nombre de critiques, mais il n’est pas le seul.

La suite après cette publicité

Nombreux sont ainsi les joueurs qui sont égratignés par les fans et par la presse. A vrai dire, il est même plus facile de compter les joueurs épargnés par la critique, qui sont assez rares il faut le dire. Parmi ceux qui prennent le plus cher cette saison, il y a Robert Lewandowski. Pourtant, il affiche des statistiques assez honorables, avec 12 buts et 6 passes décisives en 26 rencontres de Liga, avec 2 buts et une passe décisive en Ligue des Champions.

À lire

La prime dingue promise au Napoli en cas de qualification contre le Barça

Un contrat problématique

Mais pour beaucoup de Barcelonais, ce n’est pas suffisant. Son apport dans le jeu pose aussi problème pour beaucoup. Et ce n’est pas qu’une opinion de supporters, puisque beaucoup de dirigeants du Barça sont du même avis si on se fie aux informations du quotidien Sport. Ils estiment ainsi que le buteur polonais est en sérieux déclin, à tel point que la priorité du prochain mercato estival sera de renforcer l’attaque.

La suite après cette publicité

Surtout, son contrat pose problème, dans la mesure où son salaire monte d’année en année. Une situation difficile pour les finances du club, surtout si l’ancien du Bayern est de moins en moins performant. La presse espagnole expliquait d’ailleurs ce week-end que le Barça tente de le recaser en Arabie saoudite en vue de l’été prochain. On assiste donc probablement aux derniers matchs de Robert Lewandowski sous la tunique blaugrana.