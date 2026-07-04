Risque élevé d’un retard pour Paraguay - France !

La météo pourrait fortement perturber le 1/8e de finale entre la France et le Paraguay dans cette Coupe du Monde 2026. Ces dernières heures, les prévisions annonçaient un scénario très inquiétant à Philadelphie, où les Bleus doivent jouer ce samedi à 23 heures. En plus d’une canicule étouffante, de violents orages sont également annoncés. Une situation qui rappelle le match de poules entre la France et l’Irak, interrompu pendant près de deux heures en raison des conditions météorologiques.

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Et les craintes semblent se confirmer. Selon France Info, la FIFA suit désormais la situation de « très près » et estime qu’il existe un « risque fort » de retard du coup d’envoi dû à la météo au moment de la rencontre. On évoque 37 degrés en début de rencontre et un ressenti pouvant atteindre les 42 degrés. L’instance mondiale ne souhaite visiblement prendre aucun risque et un coup d’envoi retardé est sérieusement envisagé.