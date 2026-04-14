Liverpool : Ibrahima Konaté enrage pour le penalty refusé par la VAR

Très critiqué après le quart de finale aller face au PSG, Ibrahima Konaté s’est parfaitement repris durant le retour à Anfield. Impérial, le défenseur français s’est montré dominateur dans les duels et rassurant, même si cela n’a pas suffi à renverser la tendance après la défaite initiale au Parc des Princes. Au micro d’Amazon Prime Video, le diffuseur anglais, il a livré son analyse de la rencontre. « Aujourd’hui, nous nous sommes créé de nombreuses occasions et je pense que sur le terrain, nous avons été la meilleure équipe. C’était un peu injuste, comme toute la saison : nous avons eu beaucoup d’occasions mais nous n’avons pas réussi à marquer, alors qu’ils ont eu une ou deux occasions et qu’ils ont marquées.»

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Pour le Français, le tournant du match se situe au niveau du penalty d’abord sifflé suite à un contact de Pacho sur Mac Allister, puis refusé par la VAR. «Pour moi, c’était un penalty évident. J’étais derrière l’arbitre. Si on avait obtenu ce penalty et marqué, ça aurait été complètement différent», assure-t-il. Il a tout de même tenu à adresser un message positif pour la suite de la saison, et plus globalement pour l’avenir du club, alors qu’il est à la peine en championnat également. «Beaucoup de choses se sont passées et il ne faut pas l’oublier. Le match d’aujourd’hui était très important car, face au PSG, qui est un peu plus fort que la saison dernière, réaliser une telle performance nous permet de construire sur cette base et de prendre conscience de notre potentiel.»