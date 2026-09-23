La RDC séduit de plus en plus de binationaux européens

La République démocratique du Congo séduit de plus en plus de binationaux évoluant dans les sélections de jeunes européennes. Le phénomène a encore pris de l’ampleur lors de cette trêve internationale avec l’arrivée de Jorthy Mokio. Le milieu de l’Ajax Amsterdam, qui avait disputé deux minutes avec la Belgique en Ligue des Nations en mars 2025, a choisi de représenter la RDC, malgré la règle qui l’oblige à patienter trois ans avant de pouvoir jouer officiellement avec les Léopards. Une décision qui illustre l’attractivité grandissante d’une sélection qui a notamment atteint les 16es de finale de la dernière Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Pour Sébastien Desabre, cette dynamique n’est pas le fruit du hasard. Le sélectionneur français assure travailler sur le recrutement de ces profils de manière discrète, tout en mettant en avant la progression de la RDC : « C’est quelque chose qu’on travaille de manière confidentielle. Mais ce n’est pas une révolution, il s’agit simplement de renforcer notre effectif. Les joueurs ont vu notre organisation. C’est très pro. » Après Ngal’ayel Mukau et Noah Sadiki, plusieurs autres binationaux comme Ezechiel Banzuzi, Kévin Pedro, Jordy Makengo, Stephy Mavididi, Stanis Idumbo ou Noah Mbamba sont désormais dans le viseur des Léopards selon L’Equipe. « On ne met aucune pression aux joueurs, mais ces jeunes nous offrent de la concurrence, de la fraîcheur et ça bonifie l’ensemble », estime Desabre, qui voit ainsi la RDC suivre une trajectoire comparable à celle du Maroc dans sa capacité à attirer les talents de la diaspora.