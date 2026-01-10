Menu Rechercher
Commenter 19
CAN

Côte d’Ivoire : la sensation Christ Inao Oulaï rêve de jouer au PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Chris Inao Oulaï (Côte d'Ivoire) @Maxppp

Révélé au SC Bastia, où il a posé les premières pierres de sa carrière professionnelle la saison dernière, Christ Inao Oulaï a ensuite confirmé tout son potentiel à l’étranger. Cette saison, le milieu de 19 ans a réalisé une belle première partie de saison avec Trabzonspor, s’imposant comme un élément fiable et régulier du championnat turc. Des performances qu’il a prolongées sur la scène internationale lors d’une CAN réussie avec la Côte d’Ivoire, où il s’est distingué par son impact et sa maturité.

La suite après cette publicité

Interrogé sur ses ambitions futures par un journaliste ivoirien, le joueur a surpris par la clarté de ses choix et son attrait assumé pour le football français : «Des gens trouvent ça bizarre mais j’aime bien la Ligue 1. Je ne suis pas attiré par la Premier League. Le PSG est le club où je rêve de jouer.» Une déclaration forte qui confirme son attachement à la Ligue 1 et son ambition de franchir un nouveau cap au plus haut niveau.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
PSG
Côte d'Ivoire
Christ Inao

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
PSG Logo Paris Saint-Germain
Côte d'Ivoire Flag Côte d'Ivoire
Christ Inao Christ Inao
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier