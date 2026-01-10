Côte d’Ivoire : la sensation Christ Inao Oulaï rêve de jouer au PSG

Révélé au SC Bastia, où il a posé les premières pierres de sa carrière professionnelle la saison dernière, Christ Inao Oulaï a ensuite confirmé tout son potentiel à l’étranger. Cette saison, le milieu de 19 ans a réalisé une belle première partie de saison avec Trabzonspor, s’imposant comme un élément fiable et régulier du championnat turc. Des performances qu’il a prolongées sur la scène internationale lors d’une CAN réussie avec la Côte d’Ivoire, où il s’est distingué par son impact et sa maturité.

Interrogé sur ses ambitions futures par un journaliste ivoirien, le joueur a surpris par la clarté de ses choix et son attrait assumé pour le football français : «Des gens trouvent ça bizarre mais j’aime bien la Ligue 1. Je ne suis pas attiré par la Premier League. Le PSG est le club où je rêve de jouer.» Une déclaration forte qui confirme son attachement à la Ligue 1 et son ambition de franchir un nouveau cap au plus haut niveau.