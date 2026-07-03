Coupe du Monde 2026 : les affiches des 1/8es de finales sont presque toutes connues

Ce vendredi matin, on en sait un peu plus sur les 1/8es de finale de cette Coupe du Monde 2026. Après avoir battu l’Algérie 2 à 0, la Suisse affrontera le vainqueur du choc entre la Colombie et le Ghana. Un peu plus tôt, le Portugal s’est offert le scalp de la Croatie (2-1). Cristiano Ronaldo et ses partenaires affronteront l’Espagne lundi 6 juillet à 21 heures.

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Le même jour, le Mexique et l’Angleterre seront sur le pont à 2 heures du matin. Mais ce sont le Canada et le Maroc qui ouvriront le bal demain à 19 heures. Ensuite, la France défiera le Paraguay à 23 heures. Dimanche 5 juillet, le Brésil et la Norvège croiseront le fer. Mardi 7 juillet, les Etats-Unis, eux, tenteront d’écarter la Belgique. Il reste encore quelques places à distribuer pour connaître le tableau final complètement.