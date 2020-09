Milan Skriniar affirme son intention de rester à l'Inter

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Milan Skriniar ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Arrivé au sein de l’effectif Nerrazzuri il y a trois ans en provenance de la Sampdoria pour 34 M€, le défenseur slovaque de 25 ans dont le contrat prend fin en 2023 a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir en Lombardie comme le révèle Sport Médiaset.

«Je suis loin de l'Inter? Je n'ai aucune information à ce sujet. J'ai toujours un contrat de trois ans et je suis un joueur de cette équipe. Conte me veut toujours à Milan et personne du club ne m'a dit qu'il ne voulait pas de moi. Ce n'est pas facile pour lui de choisir qui faire jouer parmi 30 joueurs à disposition et ne fait certainement pas de choix pour blesser qui que ce soit. Il le fait pour le bien de l'équipe et je n'ai aucune raison de quitter l'Inter. Ils me veulent toujours et j'ai toujours été impliqué dans les entraînements. Je suis le même joueur que j'ai toujours été.»