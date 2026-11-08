Bayern Munich : les nouvelles sont de plus en plus inquiétantes pour Jamal Musiala

Décidemment, il faut presque être diplômé de médecine pour suivre le Bayern Munich cette saison… Le géant bavarois fait ainsi face à un début de saison assez compliqué au niveau des blessures et des problèmes de santé, à commencer par son entraîneur, Vincent Kompany, hospitalisé et actuellement au repos suite à un burn-out assez important. Plusieurs joueurs de l’effectif sont aussi à l’arrêt. Touché au pied face à Mayence, Manuel Neuer, le dernier en date, va être sur la touche pendant au minimum deux mois.

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Ismael Saibari va lui aussi être absent pour plusieurs mois, alors que Luis Diaz et Serge Gnabry ont encore quelques semaines d’absence face à eux en raison de pépins musculaires. On peut donc presque parler d’un effectif décimé… Puis, vient le cas Jamal Musiala. Apparu à seulement 4 reprises cette saison, pour un tout petit peu plus de 200 minutes jouées au total, le milieu offensif de 23 ans inquiète beaucoup outre-Rhin.

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Le Bayern est inquiet

Cet été, suite à plusieurs malaises, il avait expliqué souffrir d’un dysfonctionnement neurologique, l’obligeant à suivre un traitement et provoquant de longues périodes d’absence. Depuis, il n’a donc pratiquement pas joué, et même s’il est revenu à l’entraînement collectif plus tôt cette semaine, les dernières révélations faites par Uli Hoeness - président d’honneur du club - sont tout sauf rassurantes. « Il est dans une situation compliquée. Il a une maladie qui ne se soigne pas facilement. Il peut la contrôler jusqu’à un certain point avec des médicaments. Mais nous ne savons pas s’il pourra être performant comme avant », a indiqué le dirigeant à la radio Bayerischer Rundfunk.

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« Il touche encore son salaire, mais imaginez maintenant si le Bayern remettait en question son contrat en disant : "le niveau de performance actuel n’est pas celui de son contrat" », a conclu Hoeness, qui a donc laissé entendre que pour l’instant, le Bayern n’allait pas remettre en question le deal signé par le joueur en février 2025, et qui le place parmi les plus hauts salaires de l’effectif avec 25 millions d’euros perçus par saison. Un cas difficile à gérer, pour le joueur forcément, mais aussi pour le staff et la direction du club…