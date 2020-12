Angel Di Maria est préoccupé par sa prolongation de contrat d'après Tuchel

La suite après cette publicité

Depuis deux mois, Angel Di Maria est beaucoup mois incisif sur les terrains de Ligue 1 et d'Europe. L'Argentin a aussi été sorti du onze récemment par son entraîneur, qui garde tout de même confiance en lui. D'après Tuchel, le gaucher a sans doute un petit coup de mou physique mais aussi sa prolongation dans la tête, lui dont le contrat se termine en juin prochain.

«Peut-être c’est aussi la situation avec son contrat. Ça a une influence. C’est un gars sensible. Il a besoin de notre soutien et il l’a. Dans les dernières semaines, ça a été plus dur pour lui. Il a perdu des ballons, n'a pas été assez décisif. Mais comme j’ai dit, il a tout mon soutien. Il y a une grande possibilité qu’il commence demain (à Lille, match à suivre sur Foot Mercato).» L'occasion pour Di Maria de montrer qu'il est toujours un candidat à une place de titulaire.