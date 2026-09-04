PSG : Lucas Hernandez ne s’affole pas

Lucas Hernandez est entré en jeu à la place de Zaïre-Emery en deuxième période, au poste de latéral gauche, et il n’a pas réussi à inverser le cours de la rencontre. Voilà le PSG sans victoire en L1, et surtout avec 4 matches consécutifs sans succès. « C’est rare, mais ça fait partie du foot. Pour les internationaux, on n’a pas eu de grosse coupure, il faut se mettre en jambes rapidement. Ca fait 4 matches sans victoire et on vit de victoires. Ca a été dur ce soir, car on a eu les occasions, mais contre Monaco on a du mal à gagner ces dernières années. Il faut garder le positif et aller de l’avant mercredi, c’est la Ligue des Champions », a déclaré l’international français.

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Sont-ce les changements, nombreux, de l’intersaison qui compliquent le début de saison du PSG ? « Je pense qu’on est tous sur la bonne voie. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de nouveaux. C’est à nous de les mettre dans les meilleures conditions. Ce n’est pas un système facile avec beaucoup de mobilité. Je suis confiant avec cette équipe, avec ce coach. On voit qu’il y a des trucs qui se mettent en place. A nous de faire le plus important, sur les résultats », a répondu Lucas Hernandez.