L’OGC Nice est au bord du précipice !

La mission sauvetage de Claude Puel continue de prendre du plomb dans l’aile. Balayé par le Paris Saint-Germain avant la trêve (0-4), l’OGC Nice retrouvait le championnat à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de La Meinau de Strasbourg. Une rencontre qui devait lancer les Aiglons dans ce sprint final à six journées de la fin de cet exercice 2025-2026 de Ligue 1 et alors que le maintien est tout sauf assuré. Mais au lieu de ça, les Azuréens ont subi les foudres de la formation alsacienne de Gary O’Neil et se sont inclinés (3-1), tout en laissant transparaître un sentiment d’impuissance assez déconcertant.

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Malgré des premières minutes intéressantes, le Gym a rapidement cédé face à la supériorité strasbourgeoise, qui a multiplié les assauts dans les 45 premières minutes dans le camp des visiteurs (11 tirs à 2, 61% de possession). Après un centre en première intention de Doué, la défense niçoise voyait Martial Godo mettre une tête puissante pour battre Yevhann Diouf (28e). Huit minutes plus tard, le gardien sénégalais n’était pas aidé non plus par sa défense lorsque Enciso se frayait un chemin entre Bah et Mendy, avant de le dribbler pour le break (36e, 2-0). Et comme si cela ne suffisait pas, Diouf concédait un troisième but avant même la pause sur une sublime frappe du gauche de Samir El Mourabet (42e, 3-0). Dépassés et même humiliés, les coéquipiers de Morgan Sanson rentraient aux vestiaires, la tête baissée. « Ça commence à casser les couilles. On donne les buts à chaque fois. On fait beaucoup trop d’erreurs collectives, défensives pour prétendre à mieux. Ça commence à souler », lâchait le capitaine niçois.

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Déjà 24 défaites cette saison pour Nice

Et si Claude Puel a réalisé quelques changements en début de seconde période et qu’Antoine Mendy a réduit la marque sur une belle frappe du droit (82e, 3-1), les Niçois ont souffert jusqu’au coup de sifflet final et auraient pu voir le score s’aggraver. Après la rencontre, Dante n’a pas masqué sa frustration : « C’est dur d’expliquer quelque chose. En étant lucide, ça montre ce dont on a besoin. (…) Bien sûr, il faut courir, être agressifs, mais la justesse technique, on doit la garder aussi, parce qu’on a eu aussi des actions où il fallait frapper au but, mais on n’a pas réussi, a-t-il expliqué à beIN Sports avant d’être relancé sur une éventuelle peur de la relégation. On est conscients, je parle pour moi et le groupe. Nous sommes là où on ne veut pas être. Il faut qu’on se retrousse les manches et qu’on bosse… C’est un gros challenge dans nos vies, il ne faut pas baisser les bras. On veut que jouer quand tout se passe bien ? Non, ce n’est pas comme ça. C’est là maintenant qu’il faut assumer. »

Claude Puel s’est également montré très lucide après ce nouveau revers depuis sa prise de fonction : « Sentiment difficile. Il est difficile d’analyser notre performance, mais ce n’est pas le bon. Au bout de 20 minutes, on aurait pu mener un ou deux à zéro. Puis, on s’est liquéfiés physiquement. Ils ont été supérieurs dans tous les domaines. On leur a facilité la tâche. On n’est complètement passé au travers. Ce n’est pas la réponse qu’on doit avoir. On en discutera entre nous. On a commencé dans le vestiaire. on doit montrer un autre visage surtout dans notre position, on a des joueurs qui peuvent faire des choses techniquement, mais il faut les associer dans les duels dans le placement dans les contres efforts. Il y a eu des soucis mentaux ce soir. C’est le problème d’une équipe malade qui souffre qui se bat dans beaucoup de moments et dans l’adversité, on n’a pas répondu présent. Je dois être auprès des joueurs, on est tous responsables, on doit remonter tout ça. Il reste six matchs, on doit les jouer avec une autre configuration quelque soit le résultat », a-t-il expliqué après ce 24 revers en compétition officielle cette saison, son plus haut total depuis la saison 1996-1997 (25).

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« Depuis mon arrivée, il y a eu trop de matchs où on aurait pu prendre plus de points. On doit avoir un autre comportement… On ne peut pas prendre ce genre de buts. Je remercie les supporters qui étaient nombreux. Il nous faut vite reprendre des choses positives et montrer plus d’orgueil. C’est un tout… Je ne veux pas en faire une généralité de ce match. On a eu des matchs avec de bons contenus. Il faudra rebâtir la confiance cette semaine. On doit mettre tous les ingrédients. Ce n’est jamais simple dans notre situation. On doit mettre le bleu de chauffe. Je serai près de mes joueurs. C’est à moi et mon staff de voir chez eux un esprit de rébellion. » À six journées de la fin, Claude Puel et son staff vont devoir trouver une solution rapide afin d’éviter un énorme naufrage à Nice. En attendant, Auxerre - 16e et barragiste - peut revenir à deux points des Aiglons en cas de victoire face au Havre (dimanche, 17h15).