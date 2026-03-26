Qualifications Euro Espoirs : la France surclasse le Luxembourg

L’équipe de France Espoirs a démarré son rassemblement avec une cascade de forfaits. Bahoya, Kroupi, Mayulu, Tel ont tour à tour annoncé leur forfait, couplés au départ de Diakhon pour le Sénégal et aux problèmes administratifs de Chérif. Gérald Baticle devait aligner une équipe remaniée avec Bouaddi comme capitaine, probablement pour sa dernière avant de rejoindre l’équipe A du Maroc, mais aussi Ganiou, Tabibou et Ngoura, tous titulaires pour la première fois. Heureusement pour le sélectionneur et ses protégés, la qualification pour l’Euro Espoirs est bien partie avec un petit point de retard sur l’Islande, leader, mais avec deux matchs de moins avant le coup d’envoi contre une équipe du Luxembourg largement à sa portée.

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Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour voir cette tendance se confirmer car après moins de 100 secondes, Zézé ouvrait le score de la tête du corner (0-1, 2e). Forts de leur avantage précoce, les Bleuets tentaient de creuser l’écart rapidement (7e, 11e). Sur un joli mouvement à 4, Atangana pénétrait dans la surface avant d’être fauché et obtenait un penalty. Ngoura transformait la sentence (0-2, 14e). Dans la foulée, le gardien luxembourgeois manquait sa relance et rendait le ballon à Atangana plein axe et sans défenseurs autour de lui. L’ancien Rémois ne se faisait pas prier pour marquer à son tour et offrir trois buts d’avance aux siens (0-3, 19e). L’équipe de France Espoirs avait fait le plus dur en prenant le large en moins de 20 minutes.

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La belle entrée de Fofana

Même dominé et déjà mené, son adversaire jouait crânement sa chance et tentait d’attaquer à plusieurs, ouvrant également quelques espaces. Reste devait même rester vigilant sur ce ballon de Berberi au premier poteau (23e). Inconsciemment et en raison d’un score déjà acquis, les Bleuets baissaient un peu le pied. La blessure de Bouabré à la demi-heure de jeu, remplacé par Guirassy, a sans doute joué aussi dans cet allant collectif moins ardent. Les Bleuets ont déjà assez donné à l’infirmerie ces derniers jours. L’arrivée de la neige n’a pas aidé non plus. Baticle profitait de la pause pour repartir les temps de jeu et faire entrer Coulibaly à la place d’Atangana, de quoi dynamiser le côté gauche des espoirs, au moins en début de seconde période.

Sur ce terrain franchement compliqué en plus des conditions difficiles déjà décrites plus haut, les protégés de Baticle avaient du mal à se remontrer efficace. Le Luxembourg en profitait pour mettre Restes à contribution par Gonçalves (57e). Le gardien réalisait même un très bel arrêt sur la tête d’Embalo (59e). Si Tabibou manquait de peu le 4e but français (63e) et que Margato sauvait devant Coulibaly (70e), Gonçalves parvenait à réduire l’écart d’un tir croisé (1-3, 78e), récompensant la seconde période plaisante du Luxembourg. Le sang frais français a alors fait la différence avec un doublé de Rayan Fofana en fin de rencontre (89e, 90e+2, 1-5) et un Versini entreprenant sur son côté droit. La France l’emporte largement au Grand-Duché et prend la tête du groupe C avec deux points d’avance.