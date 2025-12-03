Une star du foot américain se moque du "soccer"

Les images font le tour de la toile, aux Etats-Unis et chez les fans de NFL du moins. Lors du Monday Night Football entre les New England Patriots et les NY Giants, remporté par les premiers cités, le quarterback de la franchise new-yorkaise Jaxson Dart a été victime d’un coup rugueux de la part d’un adversaire. Un choc polémique, puisqu’une règle officieuse stipule que les QB ne doivent pas être attaqués avec autant d’intensité que les autres joueurs…

Interrogé à ce sujet en conférence, l’ancienne star d’Ole Miss a tenu à couper court à la polémique, et en a profité pour clasher le football, alias le soccer, sous-entendant que c’est un sport de faibles : « je comprends la question, mais c’est du football américain. Que je sois dans la pocket (zone où le QB est protégé par sa ligne d’attaque) ou en dehors, je vais me faire plaquer. J’ai toujours joué comme ça. Si vous avez suivi ma carrière, ça ne devrait surprendre personne. On ne joue pas au soccer ici. On se fait plaquer, c’est inévitable. Ça fait partie du jeu ». Le message est clair.