Les entraîneurs de Ligue 1 écoeurés par Noël Le Graët

Les réactions indignées continuent, et ce n’est pas près d’être terminé. Dimanche soir, Noël Le Graët a choqué la planète foot en tenant des propos complètements lunaires, gratuits et dégradants à l’égard de Zinédine Zidane. De nombreuses personnalités, allant même jusqu’au monde politique, ont flingué le président de la FFF. Le Breton a même été contraint de dégainer un communiqué pour présenter ses excuses à l’ancien entraîneur du Real Madrid. Présent en conférence de presse ce lundi avant le match de Rennes à Clermont, mercredi (19h), en Ligue 1, Bruno Genesio a donné son point de vue sur cette affaire.

« Je crois que tout a été résumé par des acteurs beaucoup plus importants que moi dans le football, a d’abord lâché le coach de 56 ans, dans des propos relayés par RMC Sport, avant de poursuivre. Mais je les ai trouvées (les paroles de Noël Le Graët), comme la majorité des gens du foot, inappropriées et irrespectueuses. Vis-à-vis non seulement d’un des plus grands sportifs français de tous les temps, mais aussi vis-à-vis de l’homme. Que l’on n’entend jamais critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, alors qu’il a une légitimité extraordinaire en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. C’est regrettable. » A Lens, Franck Haise s’est dit lui aussi très surpris par le dérapage médiatique de NLG.

Stupéfaction et appel à la démission

« Sur la sortie médiatique, je peux en parler, la sortie tout court (l’éventuel départ de Le Graët, ndlr), ce n’est pas moi qui prends la décision. La sortie médiatique m’a évidemment très surpris, très étonné. Quand on est président de la FFF, on a de la hauteur, une vision. J’ai été surpris par les propos. On a quelques légendes dans le sport français et le foot français sur qui on a un droit de réserve, de mémoire et de respect. C’est le cas pour Didier Deschamps évidemment et ça doit aussi l’être évidemment pour Zinedine Zidane », a-t-il confié en conférence de presse, en prélude du match à Strasbourg. Quelques instants plus tard, Laurent Blanc n’a pas échappé lui non plus aux questions sur NLG. Déjà bien sollicité par la presse au sujet de Dejan Lovren la semaine passée, le Cévenol s’est montré cette fois-ci un peu plus tranchant.

« On est tous unanimes à ce sujet, ce sont des propos très maladroits, pour ne pas dire autre chose. J’ai vu aussi qu’il s’est excusé. (Il réfléchit) C’est facile de s’excuser, mais quand vous tenez des propos, les propos restent. C’est comme ça. Passons à un autre sujet ». Enfin, même le monde amateur a tenu à exprimer son indignation. L’Association française du football amateur (AFFA) a d’ailleurs carrément appelé à la démission du président de la FFF. « L’AFFA dénonce les propos irrespectueux et irresponsables du président de la FFF. Son comportement récurrent bafoue les valeurs du sport. C’est pourquoi l’AFFA demande sa démission, et appelle de ses vœux une nouvelle gouvernance plus démocratique et transparente », a indiqué son président Eric Thomas à L’Equipe. SI NLG arrive à ne pas couler après ce tsunami médiatique contre lui, ce sera un miracle.